İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2025 Pazar / 21 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8949
  • EURO
    43,4533
  • ALTIN
    4001.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İngiliz basınından sürpriz Cristiano Ronaldo iddiası! Beşiktaş da seçenekler arasında
Spor

İngiliz basınından sürpriz Cristiano Ronaldo iddiası! Beşiktaş da seçenekler arasında

Sezon sonunda Suudi ekibi Al-Nassr ile sözleşmesi sona erecek olan Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo için sürpriz iddia İngiliz basınından geldi. Gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği şimdi den merak konusu olan Cristiano Ronaldo için Süper Lig ekibi Beşiktaş da seçenekler arasında gösterildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ18 Mayıs 2025 Pazar 11:45 - Güncelleme:
İngiliz basınından sürpriz Cristiano Ronaldo iddiası! Beşiktaş da seçenekler arasında
ABONE OL

Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında forma giyen Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Suudi takımında kalıp kalmayacağına henüz karar vermeyen Ronaldo için İngiliz basınından sürpriz bir Beşiktaş iddiası gündeme geldi.

Portekizli yıldızın yeni sezondaki transfer opsiyonlarını değerlendiren Mirror gazetesi, Cristiano Ronaldo'nun seçenekleri arasında siyah beyazlı kulübü de gösterdi.

Son 18 ayda sadece bir resmi maçı kaçıran 40 yaşındaki futbolcunun emekli olmaya çok uzak olduğu vurgulanırken, 2026 Dünya Kupası'nda forma giymeyi istediği belirtildi.

Ronaldo'nun geçen yıl verdiği bir röportajda "Motive olduğum sürece devam edeceğim. Motive olmadığım gün emekli olacağım" ifadelerini kullandığını hatırlatan gazete, yıldız futbolcu için hem Avrupa'da hem de daha uzaklardaki bazı seçenekleri şöyle değerlendirdi:

Sporting Lizbon: "Al Nassr'a imza attıktan sonra Avrupa'da kulüp futboluna geri dönmeyeceğini belirten Ronaldo, Sporting'den gelecek teklifle bu kararını değiştirebilir. Madeira'daki evinden ayrılıp Lizbon kulübüne katıldığında henüz gençti ve A takımdaki ilk çıkışını orada yaptı."

Al Ahli: "Ronaldo, Suudi Arabistan'a yerleşmek istiyorsa Al Ahli çözüm olabilir. Matthias Jaissle'nin ekibi bu sezon Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Roberto Firmino kulüpte inişli çıkışlı bir dönem geçirdi ve Brezilya'ya dönmesi bekleniyor. Cidde kulübünün yaz aylarında kadrosunda büyük bir isme yer açması da muhtemel."

Los Angeles FC: "Olivier Giroud, geçen yaz AC Milan'dan LAFC'ye transfer oldu ancak 10 lig maçında gol atamadı. Eğer tecrübeli oyuncuyu elden çıkarabilirlerse, başka bir kıdemli isim onun yerini alabilir mi? Elbette Ronaldo için böyle bir hamle yapmanın en büyük artısı Inter Miami'den Lionel Messi ile bir zamanlar La Liga'da yaşadığı rekabeti yeniden canlandırma şansı olacak. Ancak bu sefer Atlantik'in öte tarafında."

Chelsea: "Ronaldo İngiltere'ye dönerse, Chelsea bu işe girişmek için yeterince cesur veya aptal olabilir. Maviler'in transfer politikası ağırlıklı olarak genç oyuncu profiline odaklandı ancak bu dönemde deneyim eksikliğinin belirgin olduğu zamanlar da oldu. Eğer 40 yaşına yakın bir Thiago Silva geçen dönemde iş yapabildiyse, neden 40+ Ronaldo olmasın? Chelsea'nin yerleşik ve tutarlı bir ön hattı olsaydı bu fikri aklımızdan bile geçirmezdik, ancak Nicolas Jackson'ı çıkardığınızda dolap oldukça boş görünüyor."

Beşiktaş: "Ronaldo'nun 2021'de Manchester United'a dönüşü Ole Gunnar Solskjaer'in dümeninde gerçekleşti. Norveçli teknik direktörle Beşiktaş'ta yeniden bir araya gelmek bu yaz Ronaldo'yu cezbedebilir. Ronaldo, Erik ten Hag yönetiminde düzenli süre almakta zorlanırken, Solskjaer ve Ralf Rangnick yönetimindeki ilk sezonunda United'ın en golcü oyuncusuydu. Beşiktaş'ın bu sezonki en golcü oyuncusu Ciro Immobile'nin sözleşmesinde yalnızca bir yılı daha kaldı ve sezonun başlarında sakatlık sorunu nedeniyle bazı maçları kaçırdı, bu yüzden Süper Lig kulübü Ronaldo için bütçesi olup olmadığını görmek isteyebilir. Elbette, İstanbul takımının bu dönemde ilk ikide yer alamaması gibi küçük bir sorun var. Ronaldo, Şampiyonlar Ligi futbolu vaadi olmadan Avrupa'ya geri döner miydi?"

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'nin gökyüzündeki vurucu gücü! Türk F-16'ları işte böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.