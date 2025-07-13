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Spor

İngiliz basınından sürpriz iddia! Fenerbahçe, Leandro Trossard ile anlaştı

Transfer çalışmalarına son hız devam eden Fenerbahçe'de yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İngiliz basınında çıkan habere sarı lacivertli ekip, Premier Lig takımı Arsenal forması giyen 30 yaşındaki yıldız oyuncu Leandro Trossard ila anlaşma sağladı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ13 Temmuz 2025 Pazar 11:51 - Güncelleme:
İngiliz basınından sürpriz iddia! Fenerbahçe, Leandro Trossard ile anlaştı
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Son olarak Archie Brown'u kadrosuna katan Fenerbahçe'de hedefteki isimlerden biri de Leandro Trossard. İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızla anlaşmaya vardığını duyurdu.

FENERBAHÇE, TROSSARD İLE ANLAŞTI

The Sun'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Leandro Trossard ile el sıkıştı. Tecrübeli futbolcunun Türkiye'ye gidip Jose Mourinho'yla birlikte oynamak istediğinden bahsedildi.

ARSENAL TARAFTARI ŞAŞKIN

Yine haberde Leandro Trossard'ın İstanbul'a transfer olma isteğinin Arsenal taraftarını şaşkına çevirdiğinin altı çizildi.

BONUSLARLA BİRLİKTE 17 MİLYON STERLİN

Arsenal'in ise Leandro Trossard transferinden bonuslarla birlikte 17 milyon sterlin civarında bir bonservis kazanacağı, oyuncunun ise yüklü bir maaş artışı elde edeceği vurgulandı.

ARSENAL 24 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Arsenal, Trossard'ı yaklaşık 2.5 yıl önce Brighton'dan 24 milyon euro karşılığında transfer etmişti. 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu, İngiliz ekibiyle sözleşmesinin son yılına girdi.

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