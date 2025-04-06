İSTANBUL 20°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2025 Pazar / 8 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1137
  • EURO
    42,0543
  • ALTIN
    3710.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İngiliz basınından Victor Osimhen analizi! ''Eksiksiz golcü''
Spor

İngiliz basınından Victor Osimhen analizi! ''Eksiksiz golcü''

Sezon başında Galatasaray'a kiralık olarak gelen yıldız golcü Victor Osimhen için İngiliz basını analiz yaptı. 32 resmi maçta bu sezon 28 gol atıp, 5 de asist yapan Osimhen için, 'Eksiksiz golcü' ifadesi kullanıldı. İşte detaylar...

AKŞAM6 Nisan 2025 Pazar 08:59 - Güncelleme:
İngiliz basınından Victor Osimhen analizi! ''Eksiksiz golcü''
ABONE OL

İngiliz The Atletic, G.Saray'da harika bir sezon geçiren Osimhen'in analizini yaptı. 32 resmi maçta bu sezon 28 gol atıp, 5 de asist yapan Osimhen için, "Eksiksiz golcü" ifadesi kullanıldı.

İşte o analizden bazı bölümler: "Osimhen'i, Maradona'dan sonra Napoli'yi şampiyon yapan ve İtalya'da gol kralı olan oyuncu olarak hatırlayabilirsiniz. Ancak o şu anda bir Türk yapımının kahramanı. Erling Haaland dışında, geleneksel stilde, Nijeryalıdan daha eksiksiz bir santrfor hayal etmek zor. Osimhen uzun, güçlü ve patlayıcı; en iyi halinde, hem havada neredeyse savunulamaz hem de teknik olarak yetenekli. Çoğu elit forvet gibi, emrinde bir dizi bitirici seçenek var. Bir keskin nişancı, bir kaçak avcı olabilir ve hareketleriyle defansları zorlayabilir. Sonuç olarak, kariyerinin en iyi yıllarından birini Türkiye'de geçirmesi oldukça garip."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.