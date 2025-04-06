İngiliz The Atletic, G.Saray'da harika bir sezon geçiren Osimhen'in analizini yaptı. 32 resmi maçta bu sezon 28 gol atıp, 5 de asist yapan Osimhen için, "Eksiksiz golcü" ifadesi kullanıldı.

İşte o analizden bazı bölümler: "Osimhen'i, Maradona'dan sonra Napoli'yi şampiyon yapan ve İtalya'da gol kralı olan oyuncu olarak hatırlayabilirsiniz. Ancak o şu anda bir Türk yapımının kahramanı. Erling Haaland dışında, geleneksel stilde, Nijeryalıdan daha eksiksiz bir santrfor hayal etmek zor. Osimhen uzun, güçlü ve patlayıcı; en iyi halinde, hem havada neredeyse savunulamaz hem de teknik olarak yetenekli. Çoğu elit forvet gibi, emrinde bir dizi bitirici seçenek var. Bir keskin nişancı, bir kaçak avcı olabilir ve hareketleriyle defansları zorlayabilir. Sonuç olarak, kariyerinin en iyi yıllarından birini Türkiye'de geçirmesi oldukça garip."