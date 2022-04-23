İngiliz devi Rıdvan Yılmaz için geliyor

Yeni sezon için transfer girişimlerini sürdüren Beşiktaş'ta, flaş bir gelişme yaşandı. İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur, Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz'a talip oldu.

İngiliz basınında yer alan haberde, Rıdvan Yılmaz'ın, Tottenham teknik direktörü Antonio Conte'nin seveceği profilde bir futbolcu olduğu kaydedildi. 20 yaşındaki sol bekin, Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmada yetkililer tarafından takip edileceği ifade edilirken, yakın bir zaman içinde de Tottenham'lı yöneticilerin Beşiktaş yönetimi ile görüşmek için İstanbul'a gelebileceği kaydedildi.

İngiliz basının Rıdvan'ın sol orta sahada da oynayabildiği ve çok yönlülüğü ile kanat bek kullanmayı seven Conte'ye kesinlikle hitap edeceğini özellikle belirtti.

Bu arada İngiliz basınında Tottenham'ın Rıdvan Yılmaz dışında Kasımpaşa'nın sol beki eren Eren Elmalı ile de ilgilendiği ve listesinde yer aldığı da belirtildi.

Rıdvan Yılmaz'a daha önce Alman Stuttgart ile Fransız Lyon kulübü de talip olmuştu. Beşiktaş yönetiminin Rıdvan Yılmaz'ın değerini bulması durumunda satış için değerlendirmeye yakın olduğu da gele haberler arasında.