24 Şubat 2026 Salı
  İngiliz devi Arda Güler için gözünü kararttı! Transferde Xabi Alonso detayı
Spor

İngiliz devi Arda Güler için gözünü kararttı! Transferde Xabi Alonso detayı

Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso döneminde gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan milli futbolcu Arda Güler için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Yeni sezonda Premier Lig ekibi Liverpool'un başına geçmesi beklenen Xabi Alonso'nun Arda Güler'i takımda görmek istediği öğrenildi. İşte detaylar...

24 Şubat 2026 Salı 14:03
İngiliz devi Arda Güler için gözünü kararttı! Transferde Xabi Alonso detayı
ABONE OL

Real Madrid'de Xabi Alonso döneminde bulduğu şanslar ve ilk 11 istikrarıyla dünya futbolunda adından söz ettirmeye başlayan Arda Güler, yeni sezonda sürpriz bir transfer yapabilir.

Fichajes'te yer alan haberde, 2026/27 sezonunda Liverpool'u çalıştıracağı iddia edilen Xabi Alonso'nun ilk transfer isteğinin Arda Güler olduğu öne sürüldü. İngiliz devinin bu transferi gerçekleştirmek için 90 milyon euroyu gözden çıkarması gerektiği aktarıldı.

Haberde, "Liverpool için bu transfer, muazzam potansiyele sahip bir oyuncuya yapılacak iddialı bir yatırım anlamına gelir. Güler içinse, kendisine tamamen güvenen bir teknik direktörle yeniden bir araya gelme fırsatı demektir. Yaz ayları, teknik direktörlük ve transfer piyasasında değişiklikler vaat ediyor. Eğer Xabi Alonso Liverpool'un başına geçerse, Arda Güler'i Anfield'da görme ihtimali sadece bir söylenti olmaktan çıkıp gerçek bir görüşme konusu haline gelecektir." ifadeleri yer aldı.

