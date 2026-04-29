İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2026 Çarşamba / 13 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0729
  • EURO
    52,9266
  • ALTIN
    6630.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İngiliz devi devrede! İki yıldız için 130 milyon euro
Spor

İngiliz devi devrede! İki yıldız için 130 milyon euro

İngiliz devi Arsenal'in üst düzey yetkililerinin Galatasaray-Fenerbahçe derbisini RAMS Park'ta izlemesinin ardından transfer iddiaları arttı. İngiliz ekibinin, sarı kırmızılıların iki kilit oyuncusu Uğurcan Çakır ve Barış Alper Yılmaz için toplam 130 milyon euroluk bir bütçe ayrıldığı öne sürüldü. İşte detaylar...

AKŞAM29 Nisan 2026 Çarşamba 09:17 - Güncelleme:
ABONE OL

Arsenal'in Sportif Direktörü Andrea Berta ve scout sorumlusu Maurizio Micheli'nin Fenerbahçe maçını RAMS Park'ta izlemesinin yankıları devam ediyor. İki yetkili ismin derbi sonrası Sarı-Kırmızılı yöneticilerle görüşme yapması da iddiaların tavan yapmasına neden oldu. İngiliz ekibinin idarecileri; Uğurcan Çakır ve Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu. Bu iki oyuncu için Arsenal'in gözden çıkardığı rakam 130 milyon euro...

Uğurcan için 70, Barış için önerilen rakam ise 60 milyon euro olarak belirlendi. Sarı-Kırmızılı yönetim, şampiyonluğun garantilenmesinin ardından yeni sezon için çalışmalarını sürdürecek. Galatasaray, Uğurcan Çakır'ı sezon başında 27.5 milyon euro + KDV bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna dahil etmişti. Keçiörengücü'nden transfer edilen Barış Alper Yılmaz'ın bir takıma satılması durumunda ise eski kulübüne yüzde 20 pay verilecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Yaş doğrulama sistemi ile ne değişecek?

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.