Arsenal'in Sportif Direktörü Andrea Berta ve scout sorumlusu Maurizio Micheli'nin Fenerbahçe maçını RAMS Park'ta izlemesinin yankıları devam ediyor. İki yetkili ismin derbi sonrası Sarı-Kırmızılı yöneticilerle görüşme yapması da iddiaların tavan yapmasına neden oldu. İngiliz ekibinin idarecileri; Uğurcan Çakır ve Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu. Bu iki oyuncu için Arsenal'in gözden çıkardığı rakam 130 milyon euro...

Uğurcan için 70, Barış için önerilen rakam ise 60 milyon euro olarak belirlendi. Sarı-Kırmızılı yönetim, şampiyonluğun garantilenmesinin ardından yeni sezon için çalışmalarını sürdürecek. Galatasaray, Uğurcan Çakır'ı sezon başında 27.5 milyon euro + KDV bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna dahil etmişti. Keçiörengücü'nden transfer edilen Barış Alper Yılmaz'ın bir takıma satılması durumunda ise eski kulübüne yüzde 20 pay verilecek.