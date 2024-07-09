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Spor

İngiliz devi düğmeye bastı! Ferdi Kadıoğlu için geliyorlar

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri artmaya devam ediyor. EURO 2024 performansından sonra İngiliz devi Manchester United da milli yıldız için Fenerbahçe ile masaya oturmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Akşam9 Temmuz 2024 Salı 09:01 - Güncelleme:
İngiliz devi düğmeye bastı! Ferdi Kadıoğlu için geliyorlar
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EURO 2024'te harika bir performans sergileyen Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri artmaya devam ediyor. Manchester United, Avrupa Şampiyonası'nda 24 yaşındaki sol beki yakından takip etmek için gözlemci yolladı. Ada ekibinin teknik direktörü Erik ten Hag'ın da kadrosunda görmek istediği genç yetenek için İngiliz temsilcisinin yetkilileri, Fenerbahçe ile kısa süre içinde girişimleri başlayacak. Arsenal, Newcastle ve Dortmund takımları genç oyuncu ile ilgilenen diğer kulüpler.

F.BAHÇE YÖNETİMİ KARŞI ÇIKIYOR

Mourinho, Ferdi Kadıoğlu'nun satılmasını istemiyor. Milli takımdan izinli olan Ferdi kısa süre içinde Fenerbahçe ile idmanlarla başlayacak. Sarı-Lacivertli Yönetimin, genç oyuncu ile bir toplantı yapmayı planlıyor. Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile olan kulübü ile olan sözleşmesi 2026 yılında bitiyor. Milli futbolcunun piyasa değeri 40 milyon euro olarak değerlendiriliyor. Turnuvada 52 kilometrelik koşu mesafesiyle öne çıkan Ferdi, %88 pas isabetiyle oynadı.

62 MAÇTA TAM 3 GOL VE 4 ASİST

Yıldız futbolcu, A Millî Takım'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki anahtar oyuncularından biri oldu. Ferdi, Türkiye'nin turnuvada oynadığı beş maça da ilk 11'de başladı. Ferdi Kadıoğlu, 2023-2024 sezonunda toplam 62 resmi karşılaşmaya çıktı. Genç oyuncu, bu süre içinde 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Fenerbahçe formasıyla 199 maça çıkan Ferdi, 17 gol, 12 asist yapma başarısı gösterdi.

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