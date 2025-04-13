İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2025 Pazar / 15 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1588
  • EURO
    43,6101
  • ALTIN
    3959.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İngiliz devi gemileri yaktı! Arda Güler için kesenin ağzını açtı
Spor

İngiliz devi gemileri yaktı! Arda Güler için kesenin ağzını açtı

Transfer sezonu yaklaşırken yeni haberler gelmeye devam ediyor. Bu sezon Real Madrid'de beklentinin altında süre alan milli yıldız Arda Güler hakkında son haber İngiltere'den geldi. Premier Lig'in önemli kulübü genç yıldız Arda Güler için teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte o dev kulüp...

HABER MERKEZİ13 Nisan 2025 Pazar 11:26 - Güncelleme:
İngiliz devi gemileri yaktı! Arda Güler için kesenin ağzını açtı
ABONE OL

Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceğiyle ilgili söylentiler sezon sonu yaklaştıkça artmaya devam ediyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti'den forma şansı bulmakta zorlanan Arda için son transfer iddiası ise İngiltere'den geldi.

Mail on Sunday'in haberine göre; Arsenal, Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler'i kadrosuna katmayı hedefliyor.

Türk futbolcu, 33 müsabakada 1170 dakika oynadı ve maç başına 35 dakika sahada kalabildi. Haberde Real'de aldığı süreden memnun olmayan Arda Güler'in takımdan ayrılmayı düşündüğü ileri sürüldü.

19 yaşındaki yıldızın en ciddi talibi Arsenal olsa da Arda'yı Liverpool ve Inter'in de yakında takip ettiği kaydedildi.

Topçular'ın Arda Güler transferindeki rekabette öne geçmek için çok hızlı bir şekilde teklif yapmayı planladığı ve Real Madrid'e 40 milyon Euro önereceği belirtildi.

Haber detayında, LaLiga kulübünün bu meblağı yeterli bulmayacağı ve daha yüksek bir bonservis bedeli talep edebileceği de ifade edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.