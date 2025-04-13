Arda Güler'in Real Madrid'deki geleceğiyle ilgili söylentiler sezon sonu yaklaştıkça artmaya devam ediyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti'den forma şansı bulmakta zorlanan Arda için son transfer iddiası ise İngiltere'den geldi.

Mail on Sunday'in haberine göre; Arsenal, Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler'i kadrosuna katmayı hedefliyor.

Türk futbolcu, 33 müsabakada 1170 dakika oynadı ve maç başına 35 dakika sahada kalabildi. Haberde Real'de aldığı süreden memnun olmayan Arda Güler'in takımdan ayrılmayı düşündüğü ileri sürüldü.

19 yaşındaki yıldızın en ciddi talibi Arsenal olsa da Arda'yı Liverpool ve Inter'in de yakında takip ettiği kaydedildi.

Topçular'ın Arda Güler transferindeki rekabette öne geçmek için çok hızlı bir şekilde teklif yapmayı planladığı ve Real Madrid'e 40 milyon Euro önereceği belirtildi.

Haber detayında, LaLiga kulübünün bu meblağı yeterli bulmayacağı ve daha yüksek bir bonservis bedeli talep edebileceği de ifade edildi.