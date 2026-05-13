Spor

İngiliz devi gözünü kararttı! Arda Güler için rekor teklif yolda

Real Madrid formasıyla bu sezon dikkat çeken bir performans ortaya koyan milli yıldız Arda Güler İngiliz ekibi Arsenal'in radarında. Teknik direktör Mikel Arteta'nın takımda görmek istediği yıldız oyuncu için İngiliz ekibinin 90 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ13 Mayıs 2026 Çarşamba 10:42 - Güncelleme:
İngiltere Premier League devi Arsenal, Arda Güler için harekete geçmeye hazırlanıyor.

El Nacional'de yer alan habere göre; Premier Lig ekibi, Real Madrid forması giyen milli futbolcu için yaz transfer döneminde yüksek bir bonservis teklif etmeyi planlıyor.

Haberde, Arsenal'in Arda Güler için yaklaşık 90 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

Teknik direktör Mikel Arteta'nın da genç yıldızı takımın uzun vadeli hücum planlamasında önemli bir parça olarak gördüğü ve yönetimden bu transfer için talepte bulunduğu aktarıldı.

PERFORMANSI

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla toplamda 50 resmi karşılaşmada görev yaptı. Milli yıldız bu maçlarda 6 kez fileleri havalandırırken 14 de asist katkısı verdi.

