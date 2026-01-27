Trabzonspor'un 19 yaşındaki geleceği parlak orta saha oyuncusu Christ Oulai, bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı. Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray'ın da genç futbolcu için bir girişimi olmuştu. Ancak Bordo-Mavililer'in, Türkiye'den gelen bütün teklifleri reddetme kararından sonra bu transfer de rafa kalkmış oldu. Başarılı futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen tek kulüp Sarı-Kırmızılılar değil.

Birçok Avrupa devi de Christ Oulai'yi listesine almış durumda. Fildişi Sahilli oyuncuyla ilgilenen en ciddi kulüp ise Chelsea... Afrika basınından Africafoot'un haberine göre; İngiltere Premier Lig ekibi, Christ Oulai için kesenin ağzını tamamen açtı. Maviler'in, genç oyuncu için 40 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Fransız basını ise Paris Saint-Germain'in scoutlarının, Oulai'yi takibe aldığını öne sürdü. Christ Oulai'nin, 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda forma giydiği 4 maçta parlayarak Fransa devinin radarına girdiği belirtildi. Trabzonspor, sezon başında Bastia'dan 5.5 milyon euro bedelle Oulai'yi kadrosuna katmıştı. Kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2030'a kadar devam ediyor.