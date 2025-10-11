İSTANBUL 17°C / 10°C
  • Spor
  • İngiliz devi Kenan Yıldız'ın peşinde! Bonservis bedeli belli oldu
Spor

İngiliz devi Kenan Yıldız'ın peşinde! Bonservis bedeli belli oldu

Juventus forması Kenan Yıldız için transfer iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor. Milli futbolcumuz için Manchester United'ın devreye girdiği öğrenildi. Kırmızı Şeytanlar'ın önereceği bonservis bedeli de belli oldu.

HABER MERKEZİ11 Ekim 2025 Cumartesi 18:29 - Güncelleme:
Juventus'un sözleşme yenileme çalışmaları içinde bulunduğu milli futbolcumuz Kenan Yıldız hakkında çarpıcı bir transfer gelişmesi yaşandı.

Fichajes'te yer alan habere göre; eski başarılarını geri kazanmak için kadrosunu güçlendirmek isteyen Manchester United, 20 yaşındaki sol kanat oyuncusuna teklif yapmaya hazırlanıyor.

BONSERVİS BEDELİ ORTAYA ÇIKTI

Kırmızı Şeytanlar'ın Juventus'u ikna etmek için ilk etapta tam 90 milyon euro bonservis bedeli teklif edeceği iddia edildi.

Ancak İngiliz yönetiminin; Juventus'u en değerli oyuncusunu satmaya ikna etmek, Kenan Yıldız'ı, diğer seçeneklere kıyasla United projesine inandırmak ve Premier League'e uyum sürecini ve yüksek beklentileri doğru yönetmek konusunda zorlanabileceği aktarıldı.

SEZONA İYİ BAŞLADI

2025/26 sezonunda Juventus forması ile iyi bir başlangıç yapan milli yıldızımız, takımı ile tüm kulvarlarda çıktığı 12 maçta; 5 gol attı ve 6 asist yaptı.

