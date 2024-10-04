Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla çıktığı tüm maçlarda skor katkısı vererek Avrupa'da adından söz ettirdi.

Fichajes'te yer alan habere göre, Kerem Aktürkoğlu bu performansı sonrası Manchester United'ın radarına girdi.

Haberde Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz Ligi'ne çok kısa sürede uyum sağladığı belirtilirken, Benfica'nın 12 milyon euroya bu transferi bitirmesinin fazlasıyla başarılı bir operasyon olduğu aktarıldı.

Milli futbolcuya oynadığı maçlarda skor katkısı vermesi sonrası ise en ciddi ilginin Manchester United'dan olduğu ifade edildi. Manchester United'ın bu transfer için 40 milyon euroluk bir teklif yapabileceği öne sürüldü.



BENFİCA PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Benfica formasıyla 5 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.