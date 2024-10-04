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  • İngiliz devi kesenin ağzını açtı! Kerem Aktürkoğlu için dev teklif
Spor

İngiliz devi kesenin ağzını açtı! Kerem Aktürkoğlu için dev teklif

Benfica'ya transferi ile birlikte performansında inanılmaz bir yükseliş gösteren Kerem Aktürkoğlu Avrupa'nın dev takımlarının radarına girdi. Milli futbolcu için İngiliz devi Manchester United'nın takipte olduğu iddia edilirken, futbolcunun transferi için gözden çıkarılan rakam da açıklandı. İşte detaylar...

4 Ekim 2024 Cuma 12:52 - Güncelleme:
İngiliz devi kesenin ağzını açtı! Kerem Aktürkoğlu için dev teklif
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Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla çıktığı tüm maçlarda skor katkısı vererek Avrupa'da adından söz ettirdi.

Fichajes'te yer alan habere göre, Kerem Aktürkoğlu bu performansı sonrası Manchester United'ın radarına girdi.

Haberde Kerem Aktürkoğlu'nun Portekiz Ligi'ne çok kısa sürede uyum sağladığı belirtilirken, Benfica'nın 12 milyon euroya bu transferi bitirmesinin fazlasıyla başarılı bir operasyon olduğu aktarıldı.

Milli futbolcuya oynadığı maçlarda skor katkısı vermesi sonrası ise en ciddi ilginin Manchester United'dan olduğu ifade edildi. Manchester United'ın bu transfer için 40 milyon euroluk bir teklif yapabileceği öne sürüldü.

BENFİCA PERFORMANSI

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Benfica formasıyla 5 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

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