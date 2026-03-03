Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, sergilediği başarılı performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu sezon sarı-kırmızılı forma ile 25 karşılaşmaya çıkan Osimhen, 17 gol ve 6 asist kaydetti. Nijeryalı forvet, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 maçta da 7 gol ve 2 asist yapmayı başardı. Tecrübeli oyuncu şimdiden yaz transfer sezonunun gözdesi durumuna geldi. 27 yaşındaki golcünün adı Paris Saint-Germain, Liverpool, Chelsea, Juventus, Barcelona gibi Avrupa devleriyle anılmıştı.

NET BİR GOLCÜ İSTİYORLAR

İngiliz basına göre; Manchester United, geçen yaz maliyet sebebiyle kadrosuna katamadığı Victor Osimhen için girişim yapmaya hazırlanıyor. Bu sezon çalkantılı dönemden geçen KırmızıŞeytanlar, Portekizli teknik adam Ruben Amorim ile yollarını ayırmıştı. ManU, geçici hoca Michael Carrick ile çıkış yakalasa da taraftarlar forvet hattından memnun değil. Kulüp yönetiminin de sezon sonunda bu mevkiye net bir transfer yaparak gol yollarındaki sıkıntıyı çözmeyi hedeflediği belirtiliyor.

CHELSEA DE RADARINA ALDI

Onefootball adlı site, Victor Osimhen'in sözleşmesinde bulunan ceza maddesi sebebiyle Manchester United'ın elinin güçlendiğini yazdı. Çünkü Napoli, '2 yıl içerisinde İtalya'ya giderse 70 milyon euro tazminat ödenir' maddesi koydurmuştu. Kırmızı-Şeytanlar, 150 milyon euro maliyeti gözden çıkarmış durumda. İngiliz ekiplerinden Chelsea'nin de radarında olan 27 yaşındaki golcünün Galatasaray ile olan sözleşmesi Haziran 2029'da sona erecek. SarıKırmızılılar, başarılı oyuncu için toplamda 75+5 milyon euro bonservis ödeyecek.