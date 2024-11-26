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Spor

İngiliz devi Osimhen'i listesine ekledi! Napoli'ye tekliflerini ilettiler

Forvet takviyesi yapmak isteyen Manchester United'ın listesinde Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen de yer alıyor.

26 Kasım 2024 Salı 22:18 - Güncelleme:
İngiliz devi Osimhen'i listesine ekledi! Napoli'ye tekliflerini ilettiler
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Teknik direktörlük koltuğunu Ruben Amorim'e emanet ederek yeni bir döneme başlayan Manchester United, kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak istiyor.

MANU'NUN GOLCÜ LİSTESİ

Sky'da yer alan habere göre, Manchester United'ın listesinde 4 golcü yer alıyor. İngiliz ekibinin,Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen, Eintracht Frankfurt'tan Omar Marmoush, Bayer Leverkusen'den Victor Boniface ve Paris Saint-Germain'den Randal Kolo Muani ile ilgilendiği belirtildi.

MANCHESTER'IN TEKLİFİ

İtalyan basının daha önce Manchester United'ın, Osimhen için Napoli'ye 30 milyon euro ve Joshua Zirkzee'yi teklif ettiğini ve Napoli'nin Osimhen için sözleşmesindeki 75 milyon euro'yu beklese de pazarlığa açık olduğunu duyurmuştu.

OSIMHEN'İN PERFORMANSI

Galatasaray'ın da bonservisini alma düşüncesi olduğu 25 yaşındaki Victor Osimhen, sarı-kırmızılılarda çıktığı 10 maçta 8 gol attı ve 4 asist yaptı.

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