Spor

İngiliz devi peşini bırakmıyor! Victor Osimhen için sürpriz iddia

Galatasaray'ın sezon başında bonservisini Napoli'den aldığı Nijeryalı yıldız Victor Osimhen için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İngiliz basını, Premier Lig ekibi Chelsea'nin golcü oyuncunun transferi için hamle yapabileceğini öne sürdü. İşte detaylar...

İngiliz devi peşini bırakmıyor! Victor Osimhen için sürpriz iddia
Galatasaray'a geride bıraktığımız yaz transfer döneminde kalıcı olarak imza atan Victor Osimhen, sarı-kırmızılılarda geçen sezon bıraktığı yerden devam ediyor.

TRANSFER İDDİASI

Galatasaray'da oldukça başarılı bir performans ortaya koyan Nijeryalı yıldız için transfer iddiaları da gündeme gelmeye devam ediyor.

CHELSEA DEVREDE

İngiliz basınında yer alan habere göre, Chelsea, yeniden Osimhen ile ilgileniyor.

Osimhen ile Napoli'de oynadığı dönemde ilgilenen ancak o dönem transferi gerçekleştiremeyen Chelsea'nin, bu sezon sonunda da 26 yaşındaki futbolcunun transferi için yeniden hamle yapabileceği öne sürüldü.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 12 maçta süre bulan Victor Osimhen, 9 kez gol sevinci yaşadı.

DEVLER LİGİ'NDE DİKKAT ÇEKTİ

Victor Osimhen, özellikle bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla dikkat çekti. Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta forma giyen Nijeryalı futbolcu, 6 kez gol sevinci yaşadı. Osimhen, oynadığı 3 karşılaşmada da maçın oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

