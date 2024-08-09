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Spor

İngiliz devi teklifini yaptı! İşte Ferdi Kadıoğlu'nun transfer kararı

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, İngiliz ekibi Brighton'ın radarında. Premier Lig kulübü milli futbolcu için sarı lacivertli kulübe teklifte bulundu. Ferdi Kadıoğlu da teklifle ilgili kararını verdi. İşte detaylar...

9 Ağustos 2024 Cuma 13:52 - Güncelleme:
İngiliz devi teklifini yaptı! İşte Ferdi Kadıoğlu'nun transfer kararı
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Fenerbahçe ve milli takımın önemli isimlerinden Ferdi Kadıoğlu kariyerinde yeni bir sayfa açabilir.

Uzun süredir Avrupa ekiplerinin peşinde olduğu Ferdi Kadıoğlu için en ciddi girişimleri İngiltere Premier Lig temsilcisi Brighton yapıyor.

İNGİİLİZ BASINI DETAYLARI DUYURDU

Sky Sport'da yer alan habere göre Brighton'ın Ferdi Kadıoğlu için yaptığı son teklif 35 milyon euro. Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler'in milli futbolcuyu çok istediği haber detayında yer aldı.Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'ın en önemli transfer hedefi olduğunun altı çizilirken oyuncunun da geleceğiyle ilgili kararını verdiği aktarıldı. Buna göre Ferdi Kadıoğlu da transferini istiyor.

24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2 yıl daha kontratı bulunuyor. Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu 2018-19 sezonu başında NEC Nijmegen'den 1.4 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

2023-24 sezonunda tüm kulvarlarda 51 maça çıkıp 4324 dakika süre alan Ferdi Kadıoğlu 3 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi.

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