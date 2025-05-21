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Spor

İngiliz devinde mi gidiyor? Harry Kane için sürpriz iddia

Bundesliga'da bu sezon şampiyonluk yaşan İngiliz futbolcu Harry Kane için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Darwin Nunez'in beklentilerin altına kalmasının ardından Harry Kane ismi gündeme geldi.

HABER MERKEZİ21 Mayıs 2025 Çarşamba 10:47 - Güncelleme:
İngiliz devinde mi gidiyor? Harry Kane için sürpriz iddia
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Liverpool yaz transfer dönemine golcü arayışıyla giriyor. Darwin Nunez, sahip olduğu büyük potansiyele rağmen sezon boyunca beklentileri karşılayamayınca gözler yeni bir golcüye çevrildi. Teknik direktör Arne Slot, Mohamed Salah'a yükü paylaşacak bir bitirici bulmakta kararlı.

Bu doğrultuda sürpriz bir isim gündeme geldi: Harry Kane. Bayern Münih ile Bundesliga şampiyonluğu yaşayan İngiliz golcü, yeniden Premier Lig'e dönebilir mi sorusu Anfield çevresinde yankı buldu. 320 Premier Lig maçında 213 gol atan Kane, kırmızıların hücum gücünü bambaşka bir seviyeye taşıyabilir.

Ancak bu olasılık oldukça düşük. Kane'e yakın kaynaklar şu anda bir ayrılık planı olmadığını vurgularken, Manchester United gibi rakip kulüpler de yıldız golcünün peşinde.

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