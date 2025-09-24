İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2025 Çarşamba / 2 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,4577
  • EURO
    48,7138
  • ALTIN
    4991.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İngiliz devinde transferin gözdesiydi! Arsenal'den Arda Güler için yeni karar
Spor

İngiliz devinde transferin gözdesiydi! Arsenal'den Arda Güler için yeni karar

Premier Lig devi Arsenal uzun süredir Real Madrid forması giyen Arda Güler'i kadrosuna katmak istiyordu. İngiliz ekibinin, milli futbolcunun transferini rafa kaldırdığı aktarıldı. İşte detaylar...

Haber Merkezi24 Eylül 2025 Çarşamba 18:16 - Güncelleme:
İngiliz devinde transferin gözdesiydi! Arsenal'den Arda Güler için yeni karar
ABONE OL

Premier League ekibi Arsenal, Real Madrid forması giyen Arda Güler için ilgisini sonlandırdı.

Football Insider'ın haberine göre Arsenal, yaz transfer döneminde 20 yaşındaki yıldız için girişimde bulunmuştu. Ancak Güler'in Xabi Alonso yönetiminde Real Madrid'de "kilit isim" haline gelmesi sonrası bu plan rafa kalktı.

REAL MADRID'DE YENİ BAŞLANGIÇ

Fenerbahçe'den 2023 yazında Real Madrid'e transfer olan genç yıldız, ilk döneminde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulmakta zorlandı. Carlo Ancelotti döneminde yedek kalan Arda, Xabi Alonso'nun göreve gelmesiyle birlikte ilk 11 oyuncusu haline geldi.

PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid ile 13 maça çıkan milli yıldız, 3 gol 4 asistlik performans sergiledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.