Premier League ekibi Arsenal, Real Madrid forması giyen Arda Güler için ilgisini sonlandırdı.

Football Insider'ın haberine göre Arsenal, yaz transfer döneminde 20 yaşındaki yıldız için girişimde bulunmuştu. Ancak Güler'in Xabi Alonso yönetiminde Real Madrid'de "kilit isim" haline gelmesi sonrası bu plan rafa kalktı.

REAL MADRID'DE YENİ BAŞLANGIÇ

Fenerbahçe'den 2023 yazında Real Madrid'e transfer olan genç yıldız, ilk döneminde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma şansı bulmakta zorlandı. Carlo Ancelotti döneminde yedek kalan Arda, Xabi Alonso'nun göreve gelmesiyle birlikte ilk 11 oyuncusu haline geldi.

PERFORMANSI

Bu sezon Real Madrid ile 13 maça çıkan milli yıldız, 3 gol 4 asistlik performans sergiledi.