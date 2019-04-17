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İngiliz devinden Cengiz Ünder için olay teklif!

İngiliz basını, İtalya'da forma giyen Milli futbolcumuz Cengiz Ünder için sezon sonu Roma'ya teklif yapılacağını yazdı. Önerilecek tahmini rakamın ise 60 milyon euro'yu bulacağı iddia edildi.

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Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder'le ilgili ingiliz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Ada'nın önde gelen ekiplerinden Arsenal'ın sezon sonunda 21 yaşındaki futbolcu için İtalyanların kapısını çalacağı kaydedildi.
 
Haberde Cengiz'in kısa sürede yıldızını parlatan bir isim olduğunun altı çizilirken, Roma'daki performansının gelecek yıllar için ümit verici olduğu, Arsenal teknik direktörü Unai Emery'nin de bunu görerek takımında istediği kaydedildi.
 
PREMIER LİG'E UYGUN
 
Cengiz için Topçular'ın gözden çıkaracağı paranın kesin olarak bilinmediği verilen haberlerde tahmini rakamın 60 milyon euro'yu bulabileceği kaydedildi.
 
"İki ayağını da etkili kullanan Türk futbolcu, hızlı oyun stili ve sürpriz şutlarıyla Premier Lig'e uygun bir isim" yorumu yapıldı. Cengiz, 1.73 boyundaki sağ kanat oyuncusunun piyasa değeri 35 milyon euro civarında.
 
(Fotomaç)
 

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