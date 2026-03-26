  İngiliz devinden PSG'nin yıldızına kanca
Spor

İngiliz devinden PSG'nin yıldızına kanca

Premier Lig'de şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Arsenal, Ligue 1 ekibi PSG forması giyen Gürcü yıldız Khvicha Kvaratskhelia'yı kadrosuna katmak istiyor.

TRT Spor26 Mart 2026 Perşembe 12:29
İngiliz devinden PSG'nin yıldızına kanca
İngiltere'de şampiyonluğa koşan Arsenal, gelecek sezon yarıştığı her kulvarda daha iddialı bir takım olmayı hedefliyor.

Premier Lig'de en yakın rakibi Manchester City'nin 9 puan önünde maç fazlasıyla lider durumda bulunan Londra ekibi, gelecek sezon için kolları sıvadı.

İngiliz basını kırmızı beyazlı kulübün, Paris Saint Germain'in kanat oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia'yi transfer etmek istediğini yazdı.

Taraflar arasında yapılan ilk görüşmeler sonunda Gürcü futbolcunun Arsenal'de oynamak için çok istekli olduğu belirtildi.

Geçen sezonun devre arasında 80 milyon avro bonservis bedeliyle Napoli'den transfer edilen yıldız forvetin, Fransız kulübüyle 30 Haziran 2029'a sözleşmesi bulunuyor.

Bu yıl Paris Saint Germain'de 37 maçta 12 gol 7 asist üreten Gürcü oyuncu, 2022-2023 sezonunda İtalya Seri A'da yılın futbolcusu seçildi

Khvicha Kvaratskhelia geçen sezon Paris Saint Germain'le Şampiyonlar Ligi kupasını kazanarak kariyerinin en büyük başarısını yaşadı.

