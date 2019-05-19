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İngiliz devinden Yusuf ve Abdülkadir için olay teklif

Premier Ligi'nin köklü ekiplerinden Tottenham, Abdülkadir ve Yusuf için harekete geçti. İngilizler, iki genç yıldız için Trabzonspor'a 40 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor.

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Beşiktaş'la dün akşam oynanan kritik maçta kalitelerini bir kez daha ispatlayan ve taraflı tarafsız tüm futbolserverlerin alkışını toplayan Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür için Trabzonspor’a çarpıcı bir transfer teklifi yapıldı.
 
POCHETTINO'NUN GÖZDELERİ
 
Sezon başında Benfica ve Cardiff’in resmi olarak ilgilendiği Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı’ya bu kez İngiliz devi Tottenham talip olurken, Başkan Daniel Levy’nin iki yıldız için Trabzonspor’a 40 milyon euroluk bir teklif hazırladığı belirtildi. Şampiyonlar Ligi'nde 1 Haziran’da Liverpool ile final oynamaya hazırlanan Premier Lig’de 4. olarak gelecek sezon için de Şampiyonlar Ligi’ni garantileyen Tottenham’ın bu doğrultuda güçlü bir kadro kurmak için çalışmalara başladığı ifade edildi. Başarılı teknik adam Pochettino’nun Yusuf ve Abdülkadir’i bir hayli beğendiği bildirildi.
 
KONTROL BAŞKAN AĞAOĞLU'NDA 
 
Oynadıkları futbolla sadece Tottenham’ın değil Avrupa’nın diğer dev kulüplerinin de transfer listesine giren Yusuf ile Abdülkadir'in kariyer planlamasını bizzat Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun üstlendiği öğrenildi. Genç futbolcuların gittikleri takımlarda da büyük başarılara imza atmalarını isteyen Ağaoğlu'nun bu doğrultuda elinden gelen çabayı sarfettiği belirtildi. Totteham’la sıkı bir kontrat yapmaya hazırlanan Trabzonspor’un "Yusuf’la Abdülkadir’in bir sonraki satışından pay alma" konusunu masaya yatıracağı ifade edilirken, İngilizlerin pazarlık masasında çok terleyeceği yorumları yapılıyor.
 
(Diriliş Postası)
 

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