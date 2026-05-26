Spor

İngiliz devine yeşil ışık! Gabriel Sara için ayrılık kapıda

Bu sezon Galatasaray formasıyla harika bir performans ortaya koyan Brezilyalı yıldız Gabriel Sara hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Brezilya basınında yer alan habere göre başarılı futbolcu menajeri vasıtasıyla İngiliz ekibi Aston Villa'ya yeşil ışık yaktı. Gabriel Sara transfer için Galatasaray ve Aston Villa'nın görüşmesini bekliyor. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ26 Mayıs 2026 Salı 11:40 - Güncelleme:
İngiliz devine yeşil ışık! Gabriel Sara için ayrılık kapıda
Galatasaray forması giyen Gabriel Sara, Aston Villa'ya transferine sıcak bakıyor.

YEŞİL IŞIK YAKTI

Brezilya basınında yer alan habere göre, uzun süredir Aston Villa'nın radarında olan Sara, menajeri vasıtasıyla yapılan görüşmelerde İngiliz ekibine transferine yeşil ışık yaktı.

GÖRÜŞMELERİ BEKLİYOR

Aston Villa'ya transferine yeşil ışık yakan Brezilyalı orta saha oyuncusu, İngiliz ekibiyle Galatasaray arasında yapılacak görüşmeleri bekliyor.

G.SARAY'IN BEKLENTİSİ

Galatasaray bu transferden 35-40 milyon euro bekliyor. Ancak İngiliz kulübünün henüz bu seviyelerde bir teklif sunmadığı bildirildi.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da geride kalan sezonda 42 resmi maça çıkan Gabriel Sara bu karşılaşmalarda 6 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı.

GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösterilen Gabriel Sara'nın, Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

