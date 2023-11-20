İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Kasım 2023 Pazartesi / 8 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,7391
  • EURO
    31,4018
  • ALTIN
    1829.93
  • BIST100
    7853.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İngiliz devini mest etti! Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha
Spor

İngiliz devini mest etti! Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha

Başarılı futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu Almanya ile oynanan milli maçta Premier Lig devinin scout ekibi izlemeye geldi. Fenerbahçe'nin genç yıldızı müsabakada sergilediği oyunla İngiliz ekibinden geçer not aldı. İşte detaylar...

Sabah20 Kasım 2023 Pazartesi 09:30 - Güncelleme:
İngiliz devini mest etti! Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha
ABONE OL

Avrupa'nın ünlü takımlarının peşine düştüğü Ferdi Kadıoğlu, Almanya deplasmanında şov yaptı, taliplerine de mesajı yolladı!

"PREMIER LİG'E HAZIRIM"

Berlin'deki maçı takip eden Arsenal scoutlarına, milli futbolcu etkili performansı ile "Premier Lig'e hazırım" mesajı verdi.

Trabzonspor mücadelesinde de Ferdi'yi izleyen Arsenal scout şefi, bir kez daha olumlu notlarla ülkesine döndü. Fenerbahçe ile 2026 sezonu sonuna kadar kontratı bulunan 24 yaşındaki oyuncunun farklı mevkilerde oynaması da en önemli artısı olarak hanesine yazılıyor.

NAPOLİ DE PEŞİNDE

Milli oyuncu için İtalyan ekipleri de sırada. Napoli geçen sezondan beri oyuncuyu isterken Milan ve İnter'in de takipte olduğu Çizme basınına sık sık yansıyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

2018 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli forma altında 166 maçta 15 gol attı ve 20 asist yaptı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.