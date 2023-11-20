Avrupa'nın ünlü takımlarının peşine düştüğü Ferdi Kadıoğlu, Almanya deplasmanında şov yaptı, taliplerine de mesajı yolladı!

"PREMIER LİG'E HAZIRIM"

Berlin'deki maçı takip eden Arsenal scoutlarına, milli futbolcu etkili performansı ile "Premier Lig'e hazırım" mesajı verdi.

Trabzonspor mücadelesinde de Ferdi'yi izleyen Arsenal scout şefi, bir kez daha olumlu notlarla ülkesine döndü. Fenerbahçe ile 2026 sezonu sonuna kadar kontratı bulunan 24 yaşındaki oyuncunun farklı mevkilerde oynaması da en önemli artısı olarak hanesine yazılıyor.

NAPOLİ DE PEŞİNDE

Milli oyuncu için İtalyan ekipleri de sırada. Napoli geçen sezondan beri oyuncuyu isterken Milan ve İnter'in de takipte olduğu Çizme basınına sık sık yansıyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

2018 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu, sarı-lacivertli forma altında 166 maçta 15 gol attı ve 20 asist yaptı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.