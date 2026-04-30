Trabzonspor, kiralık olarak forma giyen Andre Onana'nın bonservisini almak için girişimlere başladı. Bordo-mavili yönetim, Kamerunlu kaleciyi kadrosunda tutmak istiyor ancak Manchester United cephesinden yüksek bir talep geldi.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

İngiliz basınında The Sun'da yer alan iddialara göre Manchester United, 30 yaşındaki file bekçisi için 20 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.

PAZARLIK MASASINA OTURULACAK

Bu rakamı çok yüksek bulan Trabzonspor kurmayları, sezon sonunda İngiliz ekibiyle pazarlık masasına oturarak orta yolu bulmayı hedefliyor.