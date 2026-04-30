  • İngiliz devinin istediği rakam belli oldu! Trabzonspor'da Andre Onana harekatı
Spor

İngiliz devinin istediği rakam belli oldu! Trabzonspor'da Andre Onana harekatı

Trabzonspor sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Kamerunlu file bekçisi Andre Onana için Manchester United ile masaya oturmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibinin 30 yaşındaki file bekçisi için 20 milyon euro bonservis beklentisi olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

BEYZA NUR YILMAZ30 Nisan 2026 Perşembe 12:11
İngiliz devinin istediği rakam belli oldu! Trabzonspor'da Andre Onana harekatı
Trabzonspor, kiralık olarak forma giyen Andre Onana'nın bonservisini almak için girişimlere başladı. Bordo-mavili yönetim, Kamerunlu kaleciyi kadrosunda tutmak istiyor ancak Manchester United cephesinden yüksek bir talep geldi.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

İngiliz basınında The Sun'da yer alan iddialara göre Manchester United, 30 yaşındaki file bekçisi için 20 milyon Euro bonservis bedeli istiyor.

PAZARLIK MASASINA OTURULACAK

Bu rakamı çok yüksek bulan Trabzonspor kurmayları, sezon sonunda İngiliz ekibiyle pazarlık masasına oturarak orta yolu bulmayı hedefliyor.

