Fenerbahçe'de Dominik Livakovic de ayrılık kervanına katılabilir. İyi bir teklif gelmesi durumunda vedasına izin verilecek olan Hırvat eldiven için sürpriz bir transfer olasılığı doğdu.

LIVAKOVIC, WEST HAM'IN KISKACINDA

Sky Sport'un geçtiği habere göre Dominik Livakovic, kaleci arayan West Ham United'ın listesindeki isimlerden biri.

WEST HAM'DAN BREMEN'E 30 MİLYON EURO

Haberde West Ham'ın Michael Zetterer için Werder Bremen'e 30 milyon euroluk teklif yaptığı ancak Alman ekibinin 35 milyon euro istediği aktarıldı.

Zetterer'in yanı sıra alternatif seçenekler de araştıran West Ham United'ın, Dominik Livakovic'i de gündemine aldığı vurgulandı.

FENERBAHÇE 6.65 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i 2023-24 sezonu başında Dinamo Zagreb'ten 6.65 milyon euroya transfer etmiş ve Hırvat eldivenle 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.