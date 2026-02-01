İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2026 Pazar / 14 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,499
  • EURO
    51,624
  • ALTIN
    6788.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İngiliz devinin listesinde! Roland Sallai'ye sürpriz talip
Spor

İngiliz devinin listesinde! Roland Sallai'ye sürpriz talip

Kış transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Galatasaray'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken 28 yaşındaki deneyimli futbolcu Roland Sallai'yi İngiliz devi listesine ekledi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ1 Şubat 2026 Pazar 14:08 - Güncelleme:
İngiliz devinin listesinde! Roland Sallai'ye sürpriz talip
ABONE OL

Galatasaray ile geçtiğimiz sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Roland Sallai'ye dev bir kulüp talip oldu.

Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Galatasaray forması giyen Macar futbolcu Roland Sallai, Liverpool'un radarına giren isimler arasında yer aldı.

SALLAI, LIVERPOOL'UN LİSTESİNDE

İngiliz kulübü, Sunderland'in Lutsharel Geertruida transferinde süreci zorlaştırma ihtimaline karşı alternatif oyuncular üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Sallai de Liverpool'un takip ettiği adaylar arasına girdi.

Liverpool cephesinde şu ana kadar resmi bir girişim bulunmazken, Sallai'nin ismi olası gelişmelere bağlı olarak alternatifler arasında değerlendiriliyor.

Transfer sürecinin seyrinin, Sunderland ile yürütülen görüşmelere göre netlik kazanması bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Yolcu uçağının tekerleği koptu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.