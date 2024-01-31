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Spor

İngiliz devinin radarına girdi! Barış Alper Yılmaz'a sürpriz talip

Bu sezon görev aldığı her mevkide harika işlere imza atan Barış Alper Yılmaz, İngiliz devinin dikkatini çekmeyi başardı. Milli futbolcuyu, Premier Lig ekibi Manchester United'ın yetkilileri Gaziantep FK maçında tribünden takip etti. İşte detaylar...

Akşam31 Ocak 2024 Çarşamba 09:10 - Güncelleme:
İngiliz devinin radarına girdi! Barış Alper Yılmaz'a sürpriz talip
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Galatasaray'da Gaziantep FK maçında attığı kritik golle takımına 3 puanı getiren Barış Alper Yılmaz, bu sezon teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezi oldu.

AVRUPA'NIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Buruk, 23 yaşındaki oyuncusunu bu sezon sağ bek, sağ açık, sol bek, sol açık ve forvet olarak oynattı. Yılmaz'ın bu performansı Avrupa takımlarının da dikkatini çekti.

MANU YETKİLİLERİ İZLEDİ

Gaziantep FK maçında Manchester United'ın yetkilileri Barış Alper Yılmaz'ı takip etti. Ayrıca 6 Ada ekibinin yetkilisi olan bir menajer de Rams Park'ta hazır bulundu. Bu gelişmeler üzerine Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi.

KEÇİÖRENGÜCÜ İLE TEMAS

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ı 2021 yılının Temmuz ayında Ankara Keçiörengücü'nden transfer etti. Cim-Bom, Ankara ekibine 2.1 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Ankara Keçiörengücü, yüzde 20 payın da sahibi. Aslan, yüzde 20'lik payı almak için Ankara temsilcisi ile bir temas kurdu. Sarı-kırmızılılar, kısa süre içinde görüşmeleri noktalamak istiyor.

YENİ SÖZLEŞME DÜŞÜNCESİ

Galatasaray, sözleşmesi 2027 yılında bitecek olan 23 yaşındaki oyuncusuna yeni bir sözleşme teklif etmeyi de planlıyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da 88 maçta süre bulan Barış Alper Yılmaz, 6 gol attı ve 7 asist yaptı.

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