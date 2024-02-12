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Spor

İngiliz devinin radarına girdi! Barış Alper Yılmaz'a yakın markaj

Bu sezon gösterdiği performans ile Alman ve İtalyan ekiplerinin radarına giren Barış Alper Yılmaz son olarak İngiliz devini de etkiledi. 23 yaşındaki milli futbolcu için İngiliz kulübünün scoutları, transfer için olumlu rapor hazırladı. İşte detaylar...

Sabah12 Şubat 2024 Pazartesi 09:22 - Güncelleme:
İngiliz devinin radarına girdi! Barış Alper Yılmaz'a yakın markaj
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Gaziantep FK ve Samsunspor'un ardından Başakşehir'e de gol atan Barış Alper Yılmaz son dönemin en formda oyuncusu olarak dikkat çekiyor.

İlk 11'in bankosu haline gelen Barış Alper bu başarısını ekstra çalışmalara borçlu. Florya'daki antrenmanlarla yetinmeyen 2000 doğumlu futbolcu, tuttuğu özel spor hocasıyla düzenli fiziksel çalışmalar yapıyor. Milli oyuncu ayrıca profesyonel destek alıyor ve maç analizleriyle rakiplerine göre kendisini hazırlıyor.

EN AZ 20 MİLYON EURO!

Almanya ve İtalya'dan kulüplerin yakından takip ettiği yıldız oyuncuyu son olarak Tottenham transfer listesine aldı.

Galatasaray'a kiralık gönderdiği Ndombele'nin performansını takip eden İngiliz ekibi, bir anda Barış Alper Yılmaz'ı fark etti.

Ndombele yerine Barış Alper'i izlemeye başlayan Tottenham scoutları, transfer için olumlu rapor hazırladı. EURO- 2024'te boy gösterecek Barış için Galatasaray'ın bonservis beklentisi 20 milyon Euro'nun üzerinde.

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