Sarı lacivertlilerdeki performansıyla dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu, Manchester City'nin de radarına girdi. Ada ekibinin, 24 yaşındaki oyuncuyu takip ettiği ve yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği bildirildi. Cityxtra adlı sitedeki haberde şu bilgiler paylaşıldı: "M.City, Fenerbahçe'nin bek oyuncusu Ferdi Kadıoğlu için hazırlanıyor. Pep Guardiola ve Manchester City, 2024/25 sezonu öncesinde yaz transfer döneminde defansif eklemeler yapabilirler, sol bek Sergio Gomez'in geleceği ise şu anda şüphe altında.

GOMEZ'İN YERİNE GİDECEK

23 yaşındaki oyuncu, Pep Guardiola'nın ekibine Ağustos 2022'de RSC Anderlecht'ten katılmıştı ancak bu sezon şu ana kadar Manchester City'de sadece dört kez ilk 11'de yer aldı ve tüm müsabakalarda sadece 12 maça çıktı. Gomez'in bu yaz takımdan ayrılması durumunda M.City, İspanyol futbolcunun yerine milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu getirebilir. Fenerbahçe'nin ise yıldız oyuncusu için 25 milyon euro istediği belirtildi."