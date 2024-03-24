İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2024 Pazar / 15 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9826
  • EURO
    34,6764
  • ALTIN
    2225.8
  • BIST100
    9111.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İngiliz devinin radarına girdi! Ferdi Kadıoğlu Premier Lig yolcusu
Spor

İngiliz devinin radarına girdi! Ferdi Kadıoğlu Premier Lig yolcusu

Yetenekleri ve istikrarlı performansıyla birçok Avrupa kulübünü peşine takan Ferdi Kadıoğlu, İngiliz futbol devinin radarına girdi. Premier Lig ekibinin yaz transfer döneminde oyuncuyu kadrosuna katmak için hazırlandığı öğrenildi. İşte o İngiliz kulübü...

Akşam24 Mart 2024 Pazar 09:08 - Güncelleme:
İngiliz devinin radarına girdi! Ferdi Kadıoğlu Premier Lig yolcusu
ABONE OL

Sarı lacivertlilerdeki performansıyla dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu, Manchester City'nin de radarına girdi. Ada ekibinin, 24 yaşındaki oyuncuyu takip ettiği ve yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği bildirildi. Cityxtra adlı sitedeki haberde şu bilgiler paylaşıldı: "M.City, Fenerbahçe'nin bek oyuncusu Ferdi Kadıoğlu için hazırlanıyor. Pep Guardiola ve Manchester City, 2024/25 sezonu öncesinde yaz transfer döneminde defansif eklemeler yapabilirler, sol bek Sergio Gomez'in geleceği ise şu anda şüphe altında.

GOMEZ'İN YERİNE GİDECEK

23 yaşındaki oyuncu, Pep Guardiola'nın ekibine Ağustos 2022'de RSC Anderlecht'ten katılmıştı ancak bu sezon şu ana kadar Manchester City'de sadece dört kez ilk 11'de yer aldı ve tüm müsabakalarda sadece 12 maça çıktı. Gomez'in bu yaz takımdan ayrılması durumunda M.City, İspanyol futbolcunun yerine milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu getirebilir. Fenerbahçe'nin ise yıldız oyuncusu için 25 milyon euro istediği belirtildi."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.