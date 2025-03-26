İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2025 Çarşamba / 27 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0102
  • EURO
    41,0533
  • ALTIN
    3700.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İngiliz devinin sportif direktörü açıkladı! İşte Arda Güler'in son talibi
Spor

İngiliz devinin sportif direktörü açıkladı! İşte Arda Güler'in son talibi

Arda Güler hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Premier Lig'in önemli kulüplerinden Aston Villa'nın sportif direktörü Ramon Rodriguez Verdejo milli yıldız Arda Güler'i takip ettiklerinin açıkladı ve 'Aston Villa'nın çok beğendiği bir oyuncu.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

AA26 Mart 2025 Çarşamba 13:39 - Güncelleme:
İngiliz devinin sportif direktörü açıkladı! İşte Arda Güler'in son talibi
ABONE OL

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın sportif direktörü Ramon Rodriguez Verdejo, Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'i takip ettiklerini açıkladı.

"Monchi" lakaplı ünlü İspanyol sportif direktörü Verdejo, Marca radyosuna verdiği demeçte, Arda Güler'i iyi tanıdığını söyledi.

"HER SPORTİF DİREKTÖRÜN TAKİP ETTİĞİ BİR OYUNCU"

Arda için "Her sportif direktörün Türkiye'deki projeksiyonunda takip ettiği bir oyuncu." diyen Monchi, "Bizim aradığımız pozisyondaki şartları karşılayan ve Aston Villa'ya çekici gelebilecek bir oyuncu. Aston Villa için aradığımız bir çok şey Arda Güler'de var." dedi.

"ASTON VİLLA'NIN ÇOK BEĞENDİĞİ BİR OYUNCU"

"Güler, Aston Villa'nın çok beğendiği bir oyuncu." şeklinde konuşan Monchi, "Arda bana göre özellikle çok iyi teknik koşullara sahip bir oyuncu. Sahada ortaya koyduğu bir karakter de var. Bunu milli takımındaki oyunuyla gösteriyor. Orada yaşıyla ilgisi olmayan sorumluluklar üstleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Temmuz 2023'den bu yana Aston Villa'nın sportif direktörü olan Monchi, özellikle 2000-2017 arasında Sevilla'da elde ettiği başarılarla tanınıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.