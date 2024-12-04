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  • İngiliz devinin teklifini reddetti! Kenan Yıldız'ın tek odağı Juventus
Spor

İngiliz devinin teklifini reddetti! Kenan Yıldız'ın tek odağı Juventus

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 19 yaşındaki genç yıldıza İngiliz devi Manchester United talip oldu. Ancak tek odağı Juventus olan Kenan Yıldız teklifi reddetti. İşte detaylar...

4 Aralık 2024 Çarşamba 12:43 - Güncelleme:
İngiliz devinin teklifini reddetti! Kenan Yıldız'ın tek odağı Juventus
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Juventus forması giyen Kenan Yıldız, kariyerine İtalyan ekibinde devam etmek istiyor.

TAKIMDA KALMAK İSTİYOR

İtalyan basınında yer alan habere göre, milli futbolcu, son dönemde ortaya çıkan Manchester United'ın ilgisine rağmen Juventus'ta kalmak ve kendisini kanıtlamak istiyor.

Juventus'un da 19 yaşındaki genç futbolcunun performansından memnun olduğu belirtildi.

SÖZLEŞMESİ, PERFORMANSI

İtalyan ekibinin sezon başında sözleşmesini uzattığı ve 10 numaralı formayı verdiği milli futbolcu, bu sezon Juventus forması altında çıktığı 19 maçta 4 gol attı ve 3 asist yaptı.

Juventus ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden 19 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

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