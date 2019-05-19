İngiliz devleri Eljif için sıraya girdi

DAİLY Mail’de yer alan habere göre; Avrupa’nın genç ve yetenekli futbolcularını takibe alan ve bu yıldız adaylarından birçoğunu kadrosuna katmak isteyen Manchester United, Eljif’i de izlemeye başladı. Haberde 19 yaşındaki futbolcunun Avrupa’nın en yetenekli genç oyuncularından olduğu belirtilirken Manchester City ve Tottenham’ın ilgisi de kaydedildi. Hatırlanacağı üzere İtalya’nın Inter ekibi de Eljif için görüşmelere başlamıştı. Konuşulan bonservis bedeli ise 12-15 milyon euro arasında...

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