İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mayıs 2023 Pazartesi / 10 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,1126
  • EURO
    21,5707
  • ALTIN
    1255.78
  • BIST100
    4768.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

İngiliz devleri Neymar'ın peşinde

Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Neymar'a İngitere'den talipler artıyor. Premier Lig'den birçok talibi bulunan yıldız oyuncunun gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği merak konusu oldu.

29 Mayıs 2023 Pazartesi 20:28 - Güncelleme:
İngiliz devleri Neymar'ın peşinde
ABONE OL

Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Neymar'a İngitere'den talipler artıyor. Manchester United, Newcastle United ve Chelsea Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Fransız Lequipe Gazetesinin haberine göre 2025 yılına kadar PSG ile sözleşmesi bulunan Neymar, bu yaz takımdan ayrılabilir. Premier Lig'den 3 takımın yıldız oyuncuyu transfer etmek istediği belirtildi.

Manchester United, Chelsea ve Newcastle United'ın Neymar'a ilgisi olduğu söylenirken Manchester ekibinin bu transferde bir adım önde olduğu aktarıldı.

Manchester United'ın Brezilyalı yıldızın transferi için Neymar'ın Milli Takımı'ndan arkadaşı Casemiro'yu aracı yaptığı belirtildi.

MANCHESTER CITY İHTİMALİ

Öte yandan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Neymar'ı telefonda arayarak gelecek planlarıyla ilgili bilgi aldı.

İspanyol teknik adamla görüşen yıldız oyuncunun Manchester City ile anlaşma ihtimalinin zor olduğu aktarıldı.

EN PAHALI TRANSFER

2017 yılında Barcelona'dan PSG'ye 222 miilyon euro'ya transfer olan Neymar, en pahalı transfer olarak tarihe geçmişti.

Fransız kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Brezilyalı yıldızın Fransa'dan ayrılma ihtimali yüksek görülüyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

PSG ile bu sezon 29 karşılaşmaya çıkan Neymar, 18 gol ve 17 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.