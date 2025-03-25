İngiliz devleri Trincao'nun peşinde

Sporting forması giyen Trincao, İngiliz ekiplerine peşine taktı.

Mirror'da yer alan habere göre; Manchester United, Arsenal ve Newcastle United, Portekizli futbolcu ile ilgileniyor.

MANCHESTER UNITED ISRARCI

İngiliz basınındaki haberin detayında, bu ekipler arasından Manchester United'ın transferde en ısrarcı kulüp olmasının beklendiği yazıldı. Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim'in, daha önce birlikte çalıştığı 25 yaşındaki futbolcuyla yeniden çalışmak istediği ve transferde ısrarcı olduğu kaydedildi.

60 MİLYON EURO

Sporting'in de sözleşmesi 60 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunan Trincao ile yeni sözleşme imzalamak istediği ve oyuncuyla temasların devam ettiği kaydedildi.

BARCELONA FAKTÖRÜ

Sporting, Trincao'yu 2023 yazında Barcelona'dan 7 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre, Barcelona'nın Trincao'nun sonraki satışından yüzde 50 pay maddesi bulunuyor. Katalan ekibinin ayrıca Trincao için bir geri alım maddesi olduğu ve bu rakamın 20-25 milyon euro arasında olduğu öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI

Sporting forması altında bu sezon 43 maçta süre bulan Portekizli futbolcu, 9 gol attı ve 15 asist yaptı.