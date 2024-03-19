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Spor

İngiliz devlerinde hedef: Joshua Kimmich

Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Liverpool ve Arsenal; Bayern Münih'in yıldız oyuncu Joshua Kimmich için transfer yarışına girdi.

19 Mart 2024 Salı 21:43 - Güncelleme:
İngiliz devlerinde hedef: Joshua Kimmich
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Bu sezonun sonunda Bayern Münih'ten ayrılmak isteyen Joshua Kimmich için şimdiden Avrupa devleri oyuncuyla konuşmaya başladı.

İNGİLTERE'DEN 3 TALİP

Sky Sports'un haberine göre Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Liverpool ve Arsenal, 29 yaşındaki Alman yıldız için şimdiden oyuncuyla temas haline geçti.

Florian Plettenberg'in haberine göre sözleşmesi 2025 yılında sona erecek ve Bayern Münih ile görüşmelerine hala başlamayan Joshua Kimmich için Alman devi bu yaz gelecek teklifleri değerlendirecek ve uygun teklifi de kabul edecek.

31 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 31 resmi maça çıkan Joshua Kimmich bu karşılaşmalarda 1 gol, 8 asistlik skor katkısı sağladı.

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