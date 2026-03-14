İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2026 Pazar / 27 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2795
  • EURO
    50,5902
  • ALTIN
    7136.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  İngiliz efsaneden itiraf! ''Galatasaray'ın golünü yediler''
Spor

İngiliz efsaneden itiraf! ''Galatasaray'ın golünü yediler''

İngiliz futbol efsanesi Gary Lineker, Galatasaray'ın Liverpool karşısında iptal edilen golüyle ilgili VAR kararını eleştirdi. Lineker, pozisyonun ofsayt olmadığını savunarak “Berbat bir karar, Galatasaray'ın golünü yediler” ifadelerini kullandı.

Akşam14 Mart 2026 Cumartesi 09:28 - Güncelleme:
İngiliz efsaneden itiraf! ''Galatasaray'ın golünü yediler''
ABONE OL

Aslan'ın Liverpool'u 1-0 yendiği maçta iptal edilen ikinci golü çok tartışılmıştı. İngiliz futbolunun en büyük efsanelerinden 65 yaşındaki Gary Lineker de pozisyonun ofsayt olmadığını söyledi:

"50 kere izledim ve çok saçma geldi. Barış Alper Yılmaz'ın hiçbir etkisi yok. Berbat bir karar ve VAR bunu onayladı. Bir müdahale yoktu. Pozisyonu yanlış anladılar. Ben defalarca izledim ve hiçbir temas göremedim. G.Saray'ın golünü yediler." Empireofthekop adlı site ise Lineker'in görüşlerini böyle değerlendirdi: "Lineker, Yılmaz'ın o pozisyonda topa 'temas etmediğini' söylerken haklı, ancak Sara'nın pasına yetişme yönündeki ilk girişiminin (ofsayt pozisyonunda olmasına rağmen) oyuna dahil olma olarak değerlendirilmesi söz konusu. G.Saray'ın 53 numaralı oyuncusu topa dokunmamış olsa bile aktif hareket olarak değerlendirilir."

ÖNERİLEN VİDEO

Sahipsiz köpek sokakta oynarken saldırdı: 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.