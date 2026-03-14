Aslan'ın Liverpool'u 1-0 yendiği maçta iptal edilen ikinci golü çok tartışılmıştı. İngiliz futbolunun en büyük efsanelerinden 65 yaşındaki Gary Lineker de pozisyonun ofsayt olmadığını söyledi:

"50 kere izledim ve çok saçma geldi. Barış Alper Yılmaz'ın hiçbir etkisi yok. Berbat bir karar ve VAR bunu onayladı. Bir müdahale yoktu. Pozisyonu yanlış anladılar. Ben defalarca izledim ve hiçbir temas göremedim. G.Saray'ın golünü yediler." Empireofthekop adlı site ise Lineker'in görüşlerini böyle değerlendirdi: "Lineker, Yılmaz'ın o pozisyonda topa 'temas etmediğini' söylerken haklı, ancak Sara'nın pasına yetişme yönündeki ilk girişiminin (ofsayt pozisyonunda olmasına rağmen) oyuna dahil olma olarak değerlendirilmesi söz konusu. G.Saray'ın 53 numaralı oyuncusu topa dokunmamış olsa bile aktif hareket olarak değerlendirilir."