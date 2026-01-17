Manchester United'ın unutulmaz isimlerinden Rio Ferdinand, kendi podcast programında Victor Osimhen hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Nijeryalı yıldız forveti övgü dolu sözlerle anlatan Ferdinand, Avrupa'nın dev kulüplerinin Osimhen için neden daha kararlı adımlar atmadığını sorguladı.

"TEKLİF GELMEMESİNE ŞAŞIRDIM"

Osimhen'in sahadaki karakterine vurgu yapan Ferdinand, "Victor Osimhen gol atmayı seviyor, kalbiyle oynuyor ve sahada her şeyini veriyor. Bu transfer döneminde büyük kulüplerin onun için devreye girmemesine gerçekten şaşırdım" ifadelerini kullandı.

"OSIMHEN YÜZDE 100 GİDER"

Manchester United ihtimaline de ayrı bir parantez açan İngiliz eski futbolcu, Osimhen'in Old Trafford'a transfer olma isteği konusunda oldukça net konuştu.

Ferdinand, "Osimhen United'a gelecektir. Eğer United, Osimhen'i almayı teklif ederse, yüzde 100 gider" sözleriyle dikkat çekti.