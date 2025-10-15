Juventus ile Kenan Yıldız arasındaki yeni sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Sözleşmesi 2029'da bitecek milli futbolcunun maaşının artmasıyla ilgili yapılan görüşmelerde henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu sezona iyi bir başlangıç yapan Kenan Yıldız'a Avrupa devlerinin de ilgisi sürüyor. Bu takımların arasına son eklenen kulüp İngiltere Premier Lig'den Chelsea oldu.

Tuttosport'ta yer alan haberde Chelsea'nin, Kenan Yıldız'ı çok beğendiği ve transfer yarışına dahil olduğu belirtildi. Haberde, Juventus yönetiminin Kenan Yıldız'ı takımın en önemli isimlerinden biri olarak değerlendirdiği ve ayrılığı hiçbir şekilde düşünmediklerine dikkat çekildi.

Chelsea'nin Kenan Yıldız'ın durumunu yakından takip ettiği ve gelecek yaz Juventus'un şu anda teklif ettiği maaşın iki katını önermeye hazır olduğu ifade edildi.

Kenan'ın nasıl bir karar vereceğinin belli olmadığı ve Juventus'un, yeni sözleşme konusunda acele etmesi gerektiği aktarıldı.

JUVENTUS'UN TEKLİFİ

Haberde, Juventus'un teklifiyle Kenan Yıldız'ın istediğ ücret arasında 500 bin euroluk bir fark olduğu belirtildi.

Kenan'ın şu anda Juventus'tan 1.5 milyon euro kazandığı, milli futbolcunun talebinin 5 milyon euronun üzerinde olduğu ifade edildi. İtalyan basınında daha önce çıkan haberlerde Juventus'un 5 milyon euroluk bir teklif düşündüğü iddia edilmişti.

Chelsea'nin gelecek yaz Kenan'a bonuslarla birlikte 10 milyon euro önerebileceği kaydedildi. İngiliz ekibinin bu teklifi için, "Süper sözleşme hazır" denildi.

KENAN YILDIZ'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Juventus formasıyla bu sezon Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 8 maça çıkan Kenan Yıldız, 2 gol ve 4 asist kaydetti.

Kenan, bu sezon A Milli Takım'da 4 maça çıkarken 3 gol kaydetti. 20 yaşındaki oyuncu 2026 Dünya Kupası Elemneleri'nde Bulgaristan'la oynanan maçta iki kez ağları havalandırırken son oynanan Gürcistan maçında da golünü kaydetmişti.