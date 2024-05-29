Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla özellikle bu sezon oynadığı futbolla taraflı-tarafsız futbolseverlerin takdirini kazanan Ferdi Kadıoğlu'nun Türkiye'den ayrılık vakti yaklaştı... Üst düzey performansıyla başta İngiliz devi Arsenal olmak üzere; Premier Lig, Serie A, Bundesliga ve La Liga'dan taliplerini artıran Kadıoğlu'na resmi teklif gelmesi de hayli yakın. İngiliz basınından JustArsenal'in haberine göre 'Topçular', uzun zamandır ilgilendikleri bilinen 24 yaşındaki milli yıldız için resmi teklifini kısa süre içerisinde iletecek.

YARIŞI KAZANMAK İSTİYORLAR

Haberde; Premier Lig'den Aston Villa'nın; Bundesliga'dan ise Borussia Dortmund'un teklif yapmaya hazırlandığı yetenekli bek için Arsenal'in elini çabuk tutmak istediği bilgisine yer verildi. Topçular, bu yarışta rakiplerinden hem el bolluğu hem de aksiyona geçme hızı olarak önde olup, Kadıoğlu'nu renklerine bağlamak istiyor. Fenerbahçe'de bu sezon harika işler yaptı. Çok yakından takip edildi ve onlarca rapor hazırlatıldı. Resmi teklif yapıldığı iddiaları da konuşuluyor. Çok yönlü bir oyuncu ve bu da Topçular'ın onu isteme sebeplerinin başında geliyor.

PREMİER LİG SOMUT BİR OLASILIK

İtalyan transfer duayeni Fabrizio Romano da Ferdi Kadıoğlu'nun transferiyle ilgili bir sosyal medya paylaşımı yaptı: "Ferdi'nin Premier Lig'e transferi somut bir olasılık. Ferdi Kadıoğlu'nun her zaman çeşitli kulüplerle bağlantısı vardı. Aston Villa ve Arsenal ile ilgili hikayeler vardı ancak henüz netlik yok. İngiltere transferi somut olasılık ancak biraz daha beklememiz ve hangi kulübün gerçekten bunu tercih edeceğini görmemiz lazım." Bu sezon F.Bahçe formasıyla 51 maçta 3 gol ve 5 asistlik skor katkısı veren Ferdi'nin, piyasa değeri ise 20 milyon euro.