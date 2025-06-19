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Spor

İngiliz ekibi kesenin ağzını açtı! Semih Kılıçsoy için dev teklif

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Gelecek sezon Premier Lig'de mücadele edecek olan Leeds United, Beşiktaş'ın genç yıldız Semih Kılıçsoy için teklif hazırlığında. İngiliz ekibi Semih Kılıçsoy için 21 milyon euroyu gözden çıkardı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ19 Haziran 2025 Perşembe 09:41 - Güncelleme:
İngiliz ekibi kesenin ağzını açtı! Semih Kılıçsoy için dev teklif
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Beşiktaş forması giyen genç futbolcu Semih Kılıçsoy için transfer iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor.

21 MİLYON EURO

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Premier Lig'e yeniden yükselen Leeds United, 21 milyon euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor.

Semih için geçtiğimiz günlerde Utrecht'in yaptığı 10 milyon avro satın alma opsiyonlu kiralama teklifi ise reddedilmişti.

BEŞİKTAŞ İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 19 yaşındaki Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Beşiktaş'ta geride kalan sezonda 46 maçta süre bulan Semih Kılıçsoy, 4 gol attı ve 6 asist yaptı.

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