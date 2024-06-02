Galatasaray'daki ilk sezonunda istenen performansı sergileyemeyen Wilfried Zaha için yeni bir ayrılık görüşmesi yaşandı.

İngiliz basınına göre; İspanyol teknik adam Julen Lopetegui ile 5 yıllık sözleşme imzalayan West Ham, Zaha'yı doğup büyüdüğü şehre tekrar getirmek için Galatasaray'a resmi teklif gönderdi.

12 MİLYON EURO İSTENİYOR

Masaya oturmaya hazır olan West Ham çift haneli rakamları ödemeye hazır. Sarı kırmızılı kulübün beklentisi ise en az 12 milyon avro. Eğer Zaha da ikna edilirse hem bonservis bedelinden gelir elde edilecek hem de yüklü miktardaki yıllık ücretinden kurtulmuş olunacak.

Galatasaray formasıyla 42 resmi maça çıkan Zaha, bu maçlarda 10 gol 5 asistlik performans gösterdi.