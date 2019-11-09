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İngiliz ekibi Norwich City Beşiktaşlı Vida'yı istiyor

İngilizler, ‘Norwich Vida’yla imzalamalı mı?” diye anket başlattı. Katılanların %71’i ‘Evet’ seçeneğini işaretledi.

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AKŞAM
 
READNORWİCH adlı internet sitesi ‘Norwich Vida’yla imzalamalı mı?” diye anket başlattı. Katılanların yüzde 71’i ‘Evet’ seçeneğini işaretledi. Site, İngiliz ekibinin ara transferde bu oyuncuyu almak için 10 milyon euro hazırladığını da duyurdu. İngiltere’den West Ham da başarılı savunmacı ile ilgileniyor.  SiyahBeyazlı yönetim yıllık ücreti 3 milyon euro olan Vida’dan indirim isteyecek. 30 yaşındaki oyuncu bu sezon 13 maçta bin 63 dakika sahada kaldı. Vida, bu süre içinde 2 gol atma başarısı gösterdi.  Başarılı oyuncunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2022 yılının Haziran ayında bitiyor.

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