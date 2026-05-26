İngiliz ekibinde büyük kriz! Oyuncular satışa çıkarıldı...

İngiltere Premier Lig'de kabus gibi bir sezon geçiren West Ham United, son haftaya kadar ligde kalma mücadelesi verse de bunu başaramadı. Londra'nın köklü kulübü, Wolverhampton ve Burnley'nin ardından lige veda etti.

West Ham United, gelecek sezon Championship'te mücadele etmeye hazırlanırken, kulüpteki kriz büyüdü.

İngiliz ekibinin bu yaz oyuncu satışlarından yaklaşık 150 milyon sterlin gelir elde etmesi gerektiği belirtiliyor.

Bu sebeple takımdaki futbolcuların büyük çoğunluğu şimdiden satışa çıkarıldı.

West Ham'da özellikle Tomas Soucek ve Kyle Walker-Peters gibi futbolcular, Süper Lig devleriyle anılıyor.

İlerleyen günlerde kulüpten ayrılacak diğer futbolcular için Türk kulüplerinin devreye girme ihtimali bulunuyor.