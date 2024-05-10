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Spor

İngiliz ekibiyle anlaştı! Michy Batshuayi, Ada'ya geri dönüyor

Fenerbahçe'nin nöbetçi golcüsü Michy Batshuayi ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. 30 yaşındaki deneyimli golcü Ada ekibiyle sözlü anlaşma sağladı. İşte o kulüp...

10 Mayıs 2024 Cuma 15:23 - Güncelleme:
İngiliz ekibiyle anlaştı! Michy Batshuayi, Ada'ya geri dönüyor
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Performansıyla göz dolduran Michy Batshuayi'ye Ada takımlarının ilgisi de devam ediyor.

LEEDS UNITED İLE SÖZLÜ ANLAŞMA

İngiliz basınına göre; Batshuayi, Championship'te Premier Lig'e çıkma yarışı veren Leeds United ile sözlü anlaşmaya vardı.

F.BAHÇE OPSİYONU KULLANMAK İSTİYOR AMA...

Haber detayında Fenerbahçe'nin, Michy Batshuayi'nin sözleşmesinde yer alan 1 yıllık opsiyonu kullanmak istediği ancak Belçikalının buna yanaşmadığı kaydedildi.

LEEDS, PLAY-OFF'TA

Championship'te sezonu 90 puanla 3. sırada tamamlayan Leeds United, Premier Lig'e çıkmak için Play-Off'ta mücadele etmeye hak kazandı. İngiliz ekibi bu doğrultuda ligi 6. sırada tamamlayan Norwich City ile karşı karşıya gelecek.

NÖBETÇİ GOLCÜ

Fenerbahçe'nin bu sezon nöbetçi golcüsü olan Michy Batshuayi, ilk 11'de forma şansı bulmakta zorlanmasına rağmen takımın en golcü 2. ismi olmayı başardı. Bu sezon toplamda 41 maçta forma giyen Belçikalı forvet, 15 kez de ilk 11'de şans buldu.

BU SEZON NE YAPTI?

Batshuayi buna karşılık bu sezon oynadığı maçlarda 23 kez ağları havalandırmayı bildi. 30 yaşadındaki deneyimli isim, ligde sonradan oyuna girdiği 7 maçta 7 gol atmayı başardı. Süper Lig'de yalnızca 2 kez ilk 11'de sahaya çıkan Michy Batshuayi, 11 gol attı.

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