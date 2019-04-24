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İngiliz ekipleri Muslera'nın peşinde

8 yıldır Galatasaray'ın kalesini koruyan milli kaleci Muslera için Bournemouth ve C.Palace devreye girdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Bu sezon geçmiş yıllara göre performans olarak biraz düşüş yaşasa da Süper Lig’in son haftalarına gelindikçe Fatih Terim’in en fazla güvendiği oyuncuların başında gelen Muslera için iki İngiliz ekibi girişimde bulundu.
 
BOURNEMOUTH VE C.PALACE MUSLERA'YI YOKLADI
 
Galatasaray’dan yıllık 4 milyon Euro civarında bir para alan ve sezon sonunda durumu masaya yatırılacak olan Muslera için Bournemouth ve C.Palace’ın zemin yokladığı öğrenilirken, sarı kırmızılı kulübün Süper Lig’in bitmesine 5 hafta kala şimdilik görüşmeleri kapattığı belirtildi. Stoke City forması giyen tecrübeli kaleci Butland’la da ilgilenen iki kulübün ‘30 milyon Euro isteriz’ yanıtını alır almaz Muslera’ya yöneldiği bildirilirken, Galatasaray’ın talep edeceği bonservis miktarı Ada ekipleri tarafından merakla bekleniyor.
 
8 yıldır Galatasaray’ın kalesini koruyan Fernando Muslera bu sezon 39 maçta forma giydi. Daha önce Lazio’da oynayan Urugaylı eldiven 95 kez milli takım forması terletti.
 
 
 

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