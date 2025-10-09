İspanya LaLiga'da milli ara öncesindeki son haftada Barcelona'nın deplasmanda Sevilla'ya yenilmesinin ardından yeniden liderliğe yükselen Real Madrid'de Arda Güler'e Avrupa devlerinin ilgisi devam ediyor.

Xabi Alonso'nun Carlo Ancelotti'nin yerine göreve gelmesinin ardından takımın değişilmezlerinden biri haline gelen milli futbolcu, LaLiga'da bu sezon sadece bir maça yedekler arasında başladı. Arda, Şampiyonlar Ligi'ndeki iki karşılaşmada da ilk 11'de yer aldı.

Football Insider'da yer alan habere göre Real Madrid, kadrosuna yapacağı takviyelere rağmen Arda Güler'le yollarını ayırmayı planlamıyor.

İngiltere Premier Lig ekipleri Arsenal ve Newcastle United'ın Arda Güler'i transfer etmeyi düşündüğü ancak Real Madrid'in milli futbolcuyu kadroda tutmaya kararlı olduğu vurgulandı.

Haberde ayrıca, "Arda Güler'i ocak ayında transfer etmek neredeyse imkansız. Xabi Alonso göreve geldiği günden bu yana Real Madrid'de daha etkili bir oyuncu haline geldi. Xabi Alonso'nun güvenini kazandığı aşikar. Ve Alonso'nun kendisine olan inancının karşılığını üç gol ve dört asistle verdi." ifadelerine yer aldı.

ARDA GÜLER'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Real Madrid formasıyla Arda Güler bu sezon LaLiga ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 10 maçta forma giydi. Arda, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asist kaydetti.

Arda Güler, LaLiga'da bu sezon sadece Espanyol ile oynanan maçta ilk 11'de yer almadı. Milli futbolcu Espanyol maçında oyuna sonradan dahil olmuştu.