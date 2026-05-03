  • İngiliz ekiplerinin radarında! Galatasaray, Gabriel Sara'nın bonservisini belirledi
Bu sezon gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çeken Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip, 26 yaşındaki başarılı oyuncunun bonservisini belirledi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ3 Mayıs 2026 Pazar 15:14
Galatasaray'da Gabriel Sara bu sezon ortaya koyduğu performansla Avrupa ekiplerinin radarına girdi. Brezilya Milli Takımı'na kadar yükselen Sara'nın Premier Lig'den 2 talibi olduğu öne sürüldü.

RTI Esporte'de yer alan habere göre Newcastle United ve Aston Villa, Gabriel Sara'yı yakından takip ediyor. Sarı-kırmızılıların, 30 milyon euronun altında bir teklife cevap vermeyeceği, 40 milyon euroya ise ayrılığa onay verebileceği belirtildi.

Öte yandan haberde Sara'nın eski kulübü Sao Paulo'nun bu transferde FIFA'nın dayanışma payı sistemi doğrultusunda yüzde 5'lik pay alacağı aktarıldı. Sara'nın 40 milyon euroya satılması durumunda, Brezilya ekibi yaklaşık 2 milyon euro almaya hak kazanacak.

