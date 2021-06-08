İSTANBUL 22°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
08 Haziran 2021 Salı / 27 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5996
  • EURO
    10,4742
  • ALTIN
    522.935
  • BIST100
    1449.05
Spor

İngiliz futboluna kadın patron

İngiltere Futbol Federasyonunda Greg Clarke'ın istifasının ardından 7 aydır boş olan başkanlık görevine Debbie Hewitt aday gösterildi.

AA08 Haziran 2021 Salı 11:00 - Güncelleme: 08 Haziran 2021 Salı 11:00
ABONE OL

Federasyondan yapılan açıklamada, aralarında bağımsız üyelerin de yer aldığı seçim komitesinin başkanlık için oy birliğiyle iş insanı Hewitt'i aday gösterdiği belirtildi.

Hewitt'in adaylığının 22 Temmuz'daki federasyon konseyi toplantısında onaylanacağı, 2022'nin ocak ayında da görevine başlayacağı kaydedildi.

Küçük yaşlardan beri futbola tutkusu olduğunu belirten Hewitt ise yeni görevi için sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Debbie Hewitt, 157 yıllık geçmişi bulunan İngiltere Futbol Federasyonunun ilk kadın başkanı olacak.

Greg Clarke, İngiltere Parlamentosu'ndaki bir çevrim içi toplantıda sarf ettiği ayrımcı sözler sonrası geçen yılın kasım ayında başkanlıktan istifa etmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.