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Spor

İngiliz sol beke kanca! Fenerbahçe yeni Ferdi'sini buldu

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun olası ayrılığın karşı alternatif isimleri araştırmaya başladı. Sarı lacivertliler, Gent'te forma giyen Archie Brown'u gündemine aldı.

15 Ağustos 2024 Perşembe 12:24 - Güncelleme:
İngiliz sol beke kanca! Fenerbahçe yeni Ferdi'sini buldu
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Fenerbahçe, adı özellikle İngiliz ekipleriyle anılan Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılık ihtimali için planını hazırladı.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre Sarı-Lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılık ihtimaline karşılık Gent'ten Archie Brown'u listesine dahil etti.

Fenerbahçeli yöneticiler Archie Brown ve kulübü Gent ile temaslara başladı. Ferdi'nin ayrılığı halinde bu futbolcunun transferi bitirilmeye çalışılacak.

BOYU 1.90

22 yaşındaki sol bek, 1.90'lık uzun boyuyla dikkat çekiyor.

GENT PERFORMANSI

Brown, Gent formasıyla çıktığı 47 resmi maçta 4 asiste imza attı.

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