Trabzonspor'un Fransa Ligue 2 ekibi Bastia'dan 5.5 milyon euroya kadrosuna kattığı ve 5 yıllık imza attırdığı Christ İnao Oulai, bu sezon gösterdiği harika performansla İngiliz ekiplerinin radarına girmiş durumda... Ada devi Chelsea'nin yakından takip ettiği 20 yaşındaki merkez orta saha için Brighton da devreye girdi. Bordo-Mavililer'in başarılı oyuncu için 30 milyon euroyu aşan teklifler aldığı ifade ediliyor.

PİYASA DEĞERİ 17 MİLYON EURO

Trabzonspor yönetimi, gelen tüm teklifleri değerlendirip Oulai ile ilgili son kararını sezon sonunda verecek. Bordo-Mavililer'in 1 numarası Teknik Direktör Fatih Tekke, başarılı oyuncusunun satılmasına sıcak bakmıyor. Genç yeteneğin Trabzonspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030 yılında sona eriyor. Oulai'nin yıllık ücreti ise 500 bin euro. Fildişili orta sahanın Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 17 milyon euro... 1.73 boyundaki yetenekli futbolcu, Fırtına ile çıktığı 28 maçta 2 gol ve 4 asist üretti. Devre arasında G.Saray da istemişti.